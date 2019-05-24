- 7:14 Зеленский провел встречу с главой НБУ: что обсуждали
- 6:55 Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II в щеку
- 6:53 Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 6:20 Невероятная сила воли: женщина без рук научилась управлять самолетом
- 5:55 Плохая примета: на свадьбе Насти и Потапа случился неприятный инцидент
- 5:27 Создатель VK и Telegram Павел Дуров похвалил президента Украины: названы причины
- 4:45 Последние выходные весны начнутся с дождей: синоптики озвучили "мокрый" прогноз
- 3:55 Жертва одиночества: парень пытался заняться сексом с водопроводной трубой, но застрял в ней
- 3:25 Любит рисовать полуголой: у новой жены Цекало обнаружили интересное хобби
- 2:55 «Добились того, за что боролись»: в сети показали пустые прилавки «магазинов» в Донецке
Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
В понедельник, 27 мая, сборная Украины по футболу (U20) проведет второй матч в финальном турнире чемпионата мира, в котором с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши играют 24 команды, разбитые на шесть групп.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — КАТАР
В матчах первого тура предстоящие соперники выступили с диаметрально противоположными результатами. Если сборная Украины обыграла американскую команду — 2:1 (Булеца, 26, Попов, 51 — Серванья, 32), то катарцы ничего не смогли противопоставить крепкой сборной Нигерии — 0:4 (Эффиом, 12, Оффия, 24, Деле-Баширу, 68, Салавудин, 74).
Чемпионат мира U20. Польша. Группа D
27 мая (понедельник)
Украина — Катар 19:00 «UA:Перший»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нужно знать перед стартом сборной Украины на ЧМ-2019 в Польше.
Фото ffu.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.