Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше

Спорт

В понедельник, 27 мая, сборная Украины по футболу (U20) проведет второй матч в финальном турнире чемпионата мира, в котором с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши играют 24 команды, разбитые на шесть групп.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — КАТАР

В матчах первого тура предстоящие соперники выступили с диаметрально противоположными результатами. Если сборная Украины обыграла американскую команду — 2:1 (Булеца, 26, Попов, 51 — Серванья, 32), то катарцы ничего не смогли противопоставить крепкой сборной Нигерии — 0:4 (Эффиом, 12, Оффия, 24, Деле-Баширу, 68, Салавудин, 74).

Чемпионат мира U20. Польша. Группа D

27 мая (понедельник)

Украина — Катар 19:00 «UA:Перший»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нужно знать перед стартом сборной Украины на ЧМ-2019 в Польше.

Фото ffu.ua

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