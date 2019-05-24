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В центре Лиона прогремел взрыв, много пострадавших: первые фото с места ЧП

19:42 24 мая 2019 358
В центре Лиона прогремел взрыв, много пострадавших: первые фото с места ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Лионе вечером 24 мая прогремел взрыв, как минимум восемь человек получили ранения.

 

По предварительным данным полиции, взорваться могла бомба в посылке. Она была начинена гвоздями, винтами и болтами. В полиции заявили, что коробку неизвестный оставил прямо на улице в пешеходной зоне в историческом центре Лиона

На данный момент, по данным французских СМИ, число пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди них 8-летний ребенок. Все они госпитализированы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся "нападением", то есть терактом.

Представитель полиции Камель Амеруш заявил журналистам, что взрыв произошел рядом с пекарней популярной сети Brioche Doree. Все пострадавшие получили легкие ранения ног. Следовательно, взрывное устройство действительно находилось на земле.
 

 

Напомним, в апреле в центре Парижа прогремел взрыв и начался пожар. Местные жители рассказали о причастности к инциденту протестующих «желтых жилетов».

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