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Украина — Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
В понедельник, 27 мая, на городском стадионе в польском Тыхы сборная Украины сыграет второй поединок чемпионата мира по футболу среди 20-летних (начало — в 19:00).
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и португальца Бруну Пиньейру, за которой вы сможете следить в этой новости.
Соперники из Америки, Азии и Африки
По итогам жеребьевки команда Александра Петракова попала в группу D, в рамках которой сыграла со сборной США, а также будет противостоять Катару и Нигерии (30 мая в Бельско-Бяле).
В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.
У Катара — три легионера
В основном футболисты сборной Катара представляют местный чемпионат. Но есть в заявке команды и три легионера. Примечательно, что все они выступают за бельгийский «Эйпен» — это неосновные вратари сборной Салах Закария и Хомам Ахмед, а также опорный полузащитник Абдулла Али Заеи.
Самый дорогой футболист катарцев, согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, — центральный защитник Ахмед Аль-Хамавенде, трансферная стоимость которого оценивается в 200 тысяч евро. Все остальные игроки стоят от 50 тысяч евро и дешевле.
Что же касается сборной Украины, то больше всех стоят голкипер «Леганеса» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили (0,8 млн).
Встреча с президентом КФА
Команда Бруну Пиньейру прилетела в Польшу 19 мая, проведя тренировочные сборы во Франции и Словакии, где были сыграны товарищеские матчи с ровесниками из ЮАР, Франции, Албании и Бельгии. Уже в Польше катарцы проводили двухразовые тренировки, готовясь к старту на турнире.
Поддержать ребят приехал в тренировочной лагерь сборной и президент Катарской футбольной ассоциации Шейх Хамад Бин Халифа Бин Ахмед Аль Тани, отметив важность попадания на такой турнир, как чемпионат мира, для поднятия престижа футбола в стране, которая будет через три года принимать уже взрослый мундиаль.
Городской стадион в Тыхы
Поединок пройдет на городском стадионе в Тыхы, который является домашней ареной для одноименного клуба, выступающего в первом польском дивизионе. Построен в 1970 году, был полностью реконструирован в 2015-м, что обошлось в 128,9 польских злотых (чуть более 30 млн евро).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Украина — Катар.
Фото Getty Images, ffu.ua
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