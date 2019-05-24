Шоу-бизнес

Громкая свадьба звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских (NK) и Потапа продолжилась на следующий день после пышного торжества.

На видео, которое появилось в аккаунте фанатов украинской певицы, показан второй день пиршества.

Из него можно понять, что второй же день свадьбы пара празднует с гораздо меньшим размахом. Застолье новоиспеченные муж и жена устроили в кругу семьи и близких друзей.

На записи молодожены целуются под крики «Горько!». На них уже нет костюма и шикарного платья. Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап — в шортах и футболке спортивного бренда.

«Поздравляю!!! Всех благ!!!», «Какие вы классные))) счастья вам)», «Зачем закрываться?))» — пишут фанаты звездной пары.

Также Настя Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом. В частности, звучат «Червона рута» и «Чому Розплетена Коса».

Напомним, что накануне артисты отгуляли роскошную свадьбу в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами и молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшая супруга Потапа Ирина Горовая показала на звездной свадьбе своего нового жениха.

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