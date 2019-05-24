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Застолье в кругу самых близких: появились видео празднования второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Громкая свадьба звезд украинского шоу-бизнеса Насти Каменских (NK) и Потапа продолжилась на следующий день после пышного торжества.
На видео, которое появилось в аккаунте фанатов украинской певицы, показан второй день пиршества.
Из него можно понять, что второй же день свадьбы пара празднует с гораздо меньшим размахом. Застолье новоиспеченные муж и жена устроили в кругу семьи и близких друзей.
На записи молодожены целуются под крики «Горько!». На них уже нет костюма и шикарного платья. Каменских одета в белые джинсы и футболку, Потап — в шортах и футболке спортивного бренда.
«Поздравляю!!! Всех благ!!!», «Какие вы классные))) счастья вам)», «Зачем закрываться?))» — пишут фанаты звездной пары.
Также Настя Каменских поделилась видео, где она вместе с близкими поет украинские песни за столом. В частности, звучат «Червона рута» и «Чому Розплетена Коса».
Напомним, что накануне артисты отгуляли роскошную свадьбу в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами и молодожены, так и их звездные гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшая супруга Потапа Ирина Горовая показала на звездной свадьбе своего нового жениха.
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