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Ирина Горовая на свадьбе Потапа и Насти Каменских показала нового жениха (фото)
23 мая в загородном ресторане под Киевом состоялась трогательная свадьба звездной пары Потапа и Насти Каменских. Счастливые жених и невеста обменялись кольцами и произнесли клятвы верности друг другу, едва сдерживая слезы. Поздравить молодую семью пришли их родители, друзья и звездные коллеги. Оля Полякова первой показала свадьбу в прямом эфире. Остальные гости стали выкладывать фото в сети.
На демократичной свадьбе, оформленной натуральными цветами, гуляли также Тина Кароль, Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Юра Горбунов, Юрий Никитин с Олей Горбачевой, Дмитрий Монатик, Позитив, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, актеры «Квартала 95».
Среди гостей была и бывшая жена Алексея Потапенко Ирина Горовая. Для торжества она подобрала нежно-голубое платье с бантом на груди, с открытыми плечами, демонстрирующее ее тату. Бизнесвумен пришла на свадьбу бывшего мужа с новым возлюбленным Евгением Артюховым. Пара не скрывала своих чувств, они держались за руки и целовались.
«Здесь все пропитано любовью», — говорили гости об атмосфере свадьбы.
Об избраннике Горовой известно, что он является бизнесменом, адвокатом с опытом защиты бизнеса 16 лет, совладельцем юридической компании ASA GROUP. Ранее Ирину с Евгением можно было увидеть вместе на публичных мероприятиях. Так, в декабре они вместе посетили Национальную оперу.
Напомним, Потап стал вторым мужем Ирины Горовой. Пара поженилась в 1999 году. Их познакомил бывший муж Ирины Юрий. Дружеские отношения постепенно переросли в настоящие чувства. Ирина развелась с мужем и вышла замуж за Потапа. Пара воспитывает сына Андрея. Также у Ирины есть старшая дочь от первого брака Наташа.
Потап с Ириной долго скрывали свой развод, но продолжали работать вместе. И сейчас они сохранили дружеские и партнерские отношения.
«Я очень за них счастлива», — сказала Ирина, комментируя свадьбу близких для нее людей.
Напомним, в сети появились первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти. Невеста в нежном и сексуальном платье цвета айвори выглядела потрясающе.
Ранее в интервью программе «Слава+» Ирина Горовая сделала откровенное признание.
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