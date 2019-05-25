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Смертельное селфи с возлюбленным: девушка пыталась сделать снимок на фоне океана и погибла
В погоне за эффектной картинкой многие люди забывают о банальных правилах безопасности. Ежегодно по всему миру происходят тысячи несчастных случаев и сотни смертей из-за глупого желания сделать оригинальное селфи. Об одном из таких случаев пишет Independent.
Издание сообщает, что утром 19 мая Мишель Кейси со своим возлюбленным делали фотографии на фоне Тихого океана. В этот момент 21-летняя девушка сорвалась с подпорной стены и упала на дерево с высоты 30 метров. Прибывшая на место спасательная бригада достала пострадавшую при помощи специальных тросов. Американка была без сознания, но продолжала дышать.
Кейси доставили в больницу на вертолете в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пациентке жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о не менее печальном случае: в Индии жертвой подобного опасного увлечения стал турист, пытавшийся запечатлеть себя на вершине живописного водопада на севере страны. Мужчина поскользнулся на мокрых камнях и упал с 15-метровой высоты. Кроме того, в 2017 году новозеландка разбилась в Лондоне во время попытки сделать селфи. Тони Келли проживала одна в лондонской квартире. Ее друзья утверждают, что девушка выпала из окна второго этажа, когда пыталась сделать снимок.
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