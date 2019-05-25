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Любит рисовать полуголой: у новой жены Цекало обнаружили интересное хобби
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обладает недюжинными творческими способностями: ранее она снималась в кино, а сейчас увлекается рисованием и даже имеет свою студию.
Судя по наброскам и картинам модели, которые Дарина разместила в Instagram, ей интересно рисовать обнаженные натуры. Притом она и сама не стесняется наготы.
Так, на одном из фото художница занята творческим процессом, и из одежды на ней присутствуют только джинсы и фартук.
Эрвин повернулась к камере в пол-оборота, так что можно увидеть ее спину и копну темный волос, а также пышный бюст.
«Чье-то искусство идет так далеко и так глубоко, как любовь», — подписала она снимок.
Фанаты в очередной раз выразили восхищение по поводу аппетитных форм Дарины.
Правда, публикацию Эрвин могут видеть только избранные, с некоторых пор Дарина сделала свой микроблог закрытым, чтобы избежать пристального внимания сплетников и хейтеров. К слову, супругу шоумена часто сравнивают с Лолитой Милявской. Ведь Дарина — высокая статная брюнетка с пышными формами. Судя по всему, ей льстят сравнения с бывшей женой Александра, а вот сама певица обижается и говорит, что не видит сходства между собой и Дариной.
Напомним, что Александр Цекало «закрутил роман» с Эрвин еще в прошлом году, будучи женатым на сестре Веры Брежневой — Виктории Галушко. Ради новой пассии продюсер спешно развелся, оставив третью супругу и двух детей, и уже весной сыграл новую свадьбу в Лос-Анджелесе, где и поселился с женой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новая жена Цекало призналась в собственном мазохизме.
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