Любит рисовать полуголой: у новой жены Цекало обнаружили интересное хобби

Мир

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин обладает недюжинными творческими способностями: ранее она снималась в кино, а сейчас увлекается рисованием и даже имеет свою студию.

Судя по наброскам и картинам модели, которые Дарина разместила в Instagram, ей интересно рисовать обнаженные натуры. Притом она и сама не стесняется наготы.

Так, на одном из фото художница занята творческим процессом, и из одежды на ней присутствуют только джинсы и фартук.

Эрвин повернулась к камере в пол-оборота, так что можно увидеть ее спину и копну темный волос, а также пышный бюст.

«Чье-то искусство идет так далеко и так глубоко, как любовь», — подписала она снимок.

Фанаты в очередной раз выразили восхищение по поводу аппетитных форм Дарины.

Правда, публикацию Эрвин могут видеть только избранные, с некоторых пор Дарина сделала свой микроблог закрытым, чтобы избежать пристального внимания сплетников и хейтеров. К слову, супругу шоумена часто сравнивают с Лолитой Милявской. Ведь Дарина — высокая статная брюнетка с пышными формами. Судя по всему, ей льстят сравнения с бывшей женой Александра, а вот сама певица обижается и говорит, что не видит сходства между собой и Дариной.

Напомним, что Александр Цекало «закрутил роман» с Эрвин еще в прошлом году, будучи женатым на сестре Веры Брежневой — Виктории Галушко. Ради новой пассии продюсер спешно развелся, оставив третью супругу и двух детей, и уже весной сыграл новую свадьбу в Лос-Анджелесе, где и поселился с женой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», новая жена Цекало призналась в собственном мазохизме.

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