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Жертва одиночества: парень пытался заняться сексом с водопроводной трубой, но застрял в ней

16-летний подросток из Малайзии чуть не лишился пениса в результате своих секс-экспериментов. Упомянутая часть его тела застряла в водопроводной трубе, и освобождать ее пришлось с помощью циркулярной пилы. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Daily Mail.

Все началось с того, что юный малазиец заметил металлическую трубу, торчащую из стены его дома. Она была, как ему показалось, очень удобно расположена на уровне чуть ниже талии. Вероятно, именно этот факт возбудил юношу, и он поспешил совокупиться с соблазнительной трубой.

После окончания полового акта, парень попытался освободиться. Но не тут-то было. Вытащить половой орган оказалось невозможно. Промучившись около часа, юноша был вынужден звать соседей на помощь.

Как только смех утих, очевидцы вызвали аварийные службы. Спасатели применили пилу для резки металла, но вручную освободить подростка им не удалось. Пенис оказался намертво зажат внутри. Пришлось отпиливать всю часть трубы, торчащую из стены (около 30 см) и везти всю эту конструкцию вместе с незадачливым сластолюбцем в больницу.

Уже в медучреждении врачи совместно с пожарными стали работать огромной циркулярной пилой. Кадры с больничной койки демонстрируют летящие искры и неловко скорчившегося парня.

Часа через два пострадавшего удалось освободить. Как сообщается, его половые органы сильно распухли, но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

Медики посоветовали жильцам дома вызвать пожарных и ликвидировать остатки торчащей из стены трубы. Иначе, заметил один из врачей, инцидент может повториться.

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