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Политика

Зеленский провел встречу с главой НБУ: что обсуждали

7:14 25 мая 2019 153
смолий зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Нацбанка Яков Смолий и президент Владимир Зеленский провели первую рабочую встречу. Руководитель НБУ оценил ее как содержательную.

«Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также — дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности», — рассказал Смолий.

Сотрудничество с МВФ, о котором говорили стороны — самый острый вопрос в настоящий момент. Ранее в МВФ заявили, что миссия Фонда хоть и продолжит работу в Украине, но график изменится. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве МВФ готов вести после выборов и появления в Украине нового правительства. Международные институты считают, что Украине очень важно сохранить финансовую поддержку от МВФ в ближайшие три года.

Что происходит с курсом доллара и евро и получит ли Украина кредит от МВФ, читайте в материале «ФАКТОВ».

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