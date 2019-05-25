- 8:35 Криштиану Роналду похвастался роскошным авто за 1 млн евро
- 8:10 На Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана главой АП
- 7:49 Украина на старте чемпионата мира вырвала победу у США: хроника и видеообзор матча
- 7:43 Град расчищали лопатами: фото и видео последствий непогоды под Тернополем
- 7:37 «Я влюбился»: все подробности финала шоу «Холостяк»
- 7:25 Украина — Катар: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 7:14 Зеленский провел встречу с главой НБУ: что обсуждали
- 6:55 Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II в щеку
- 6:53 Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 6:20 Невероятная сила воли: женщина без рук научилась управлять самолетом
Зеленский провел встречу с главой НБУ: что обсуждали
Глава Нацбанка Яков Смолий и президент Владимир Зеленский провели первую рабочую встречу. Руководитель НБУ оценил ее как содержательную.
«Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также — дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности», — рассказал Смолий.
Сотрудничество с МВФ, о котором говорили стороны — самый острый вопрос в настоящий момент. Ранее в МВФ заявили, что миссия Фонда хоть и продолжит работу в Украине, но график изменится. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве МВФ готов вести после выборов и появления в Украине нового правительства. Международные институты считают, что Украине очень важно сохранить финансовую поддержку от МВФ в ближайшие три года.
Что происходит с курсом доллара и евро и получит ли Украина кредит от МВФ, читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...