Шоу-бизнес

Идеальный день: Настя Каменских показала, как готовилась к свадьбе с Потапом (фото)

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками самыми яркими снимками с фотосессии «Утро невесты». Подготовка к свадьбе с Потапом, которая состоялась 23 мая, была длительной, но невеста успела сделать несколько романтичных фото в светлом домашнем наряде с вышивкой «Bride».

В том же белом одеянии Настя, уже с укладкой и макияжем, позирует в интерьере спальной комнаты.

Также певица показала фото, где можно во всей красе оценить ее свадебное платье. Наряд израильского бренда Galia Lahav хорошо облегает стройную фигуру, а глубокое декольте подчеркивает линию груди. Наряд цвета айвори украшен нежным кружевом ручной работы. Такое эксклюзивное платье в салоне может стоить от пяти до десяти тысяч долларов.

Настя назвала свой наряд «идеальным платьем невероятной красоты», а букет — «воплощением совершенства».

Напомним, свадьба состоялась в ресторане Fabius в Голосеевском районе Киева. Вел церемонию Юрий Горбунов. Поздравить новобрачных приехали звездные гости. Жених и невеста сами спели для гостей и вызвали фурор.

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