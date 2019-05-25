Взрыв в центре Лиона: в сети появилось фото подозреваемого

Мир

Во французском Лионе увеличилось число пострадавших от взрыва возле популярной пекарни La Brioche dorée. Осколочные ранения получили 13 человек. Полиция проанализировала записи с камер наблюдения и считает, что, возможно, нашла подрывника.

К расследованию взрыва в центре Лиона привлечена антитеррористическая прокуратура. По версии следствия, посылку с бомбой привез к популярной пекарне мужчина приблизительно 30 лет. Гражданин был одет в белый головной убор и зеленую ветровку. Приехал подрывник на велосипеде, а взрывное устройство привез с собой в сумке. Опасную посылку мужчина поставил на мостовую перед пекарней.

Расследователи признают, что качество фото оставляет желать лучшего, но просят граждан помочь опознать предположительного террориста.

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ отмечает, что подрывник, скорее всего, действовал не один, потому ведется расследование о «преступном сговоре». Официально подтверждено, что взрыв в Лионе в тот день был единственным, слухи о серии взрывов опровергнуты.

Напомним, взрыв в центре Лиона возле пекарни La Brioche dorée прозвучал 24 мая около 17.40 по местному времени. Изначально сообщалось о восьми пострадавших.

В январе 2019 года в Лионе прогремела серия взрывов в здании университета, но тогда причиной назвали нарушение техники безопасности в ходе ремонтных работ.

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