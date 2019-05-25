НАТО изменит военную стратегию из-за России: что об этом известно

Мир

В НАТО впервые за несколько десятков лет изменили военную стратегию. Теперь в программном документе учитывается растущая ядерная угроза от России. О появлении новой военной стратегии НАТО рассказал генсек Альянса в интервью Welt am Sonntag.

Новая военная стратегия НАТО была принята несколько дней назад. В Альянсе признают, что после 2014 года для НАТО появились новые вызовы на востоке и на юге Европы. Также в Альянсе отреагировали на звучащие из России угрозы нанести ядерный удар.

Как сообщает Deutsche Welle, страны НАТО и Германия в том числе решили повышать расходы на оборону. В 2014 году страны Альянса согласились увеличить траты на обороноспособность почти до двух процентов ВВП. Германия намерена в 2019 году выделить на оборону не менее 1,35% ВВП, а в дальнейшем еще сильнее нарастить эти показатели.

Напомним, ранее в НАТО пообещали дополнительную поддержку Украине. А новому начальнику генштаба ВСУ поручено завершить реформирование украинской армии по стандартам Альянса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter