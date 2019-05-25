Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

Наука и технологии

24 мая ушел из жизни выдающийся американский физик, нобелевский лауреат Марри Гелл-Ман. Ученому было 89 лет.

Марри Гелл-Ман прославился, когда в возрасте 23 лет предложил собственную классификацию элементарных частиц. Сначала ученый в своих работах дал расширенное видение уже открытых к тому времени каонов и гиперонов. Позднее была разработана классификация элементарных частиц адронов. Затем была предложена модель элементарных частиц, где появились кварки — составляющие адронов.

За свои работы в 1969 году Гелл-Ман удостоен Нобелевской премии по физике. Награда присуждена «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».

Кроме сугубо научной работы в Институте Санта-Фе, Гелл-Манн много сделал для популяризации научных открытий. Как законы физики для сложных систем неожиданно всплывают в поворотах истории человечества, мировой экономике, межкультурных взаимодействиях, подробно описано в книге ученого «Кварк и ягуар: приключения в простом и сложном», изданной в 1994 году.

Напомним, в марте 2019 года умер выдающийся физик Жорес Алферов, а в 2018 году умер Леон Ледерман, придумавший термин «частица бога» для наименования бозона Хиггса.

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