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Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: появились фото и видео
Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается, но очевидно, что это будут теплые края, поскольку на отдых новобрачные полетели на частном самолете.
Пару сопровождали подруги Насти — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы «Время и Стекло» Позитива), а также владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.
Напомним, «ФАКТЫ» собрали зажигательные фото со свадьбы Потапа и Насти и самые интересные детали церемонии. Вопреки народным обычаям, жених и невеста не побоялись играть свадьбу в мае и вообще не слишком обращали внимание на приметы.
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