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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: появились фото и видео

11:30 25 мая 2019 144
потап и настя
Инф. «ФАКТОВ»

Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается, но очевидно, что это будут теплые края, поскольку на отдых новобрачные полетели на частном самолете.

самолет настя потап

Пару сопровождали подруги Насти — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы «Время и Стекло» Позитива), а также владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.

A post shared by ФАН-КЛУБ NK|НАСТИ КАМЕНСКИХ (@_nkfan) on

Напомним, «ФАКТЫ» собрали зажигательные фото со свадьбы Потапа и Насти и самые интересные детали церемонии. Вопреки народным обычаям, жених и невеста не побоялись играть свадьбу в мае и вообще не слишком обращали внимание на приметы.

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