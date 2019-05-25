Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие: появились фото и видео

Заключив брак 23 мая, счастливые молодожены Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие. Где пара проведет медовый месяц, пока не разглашается, но очевидно, что это будут теплые края, поскольку на отдых новобрачные полетели на частном самолете.

Пару сопровождали подруги Насти — дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя (жена солиста группы «Время и Стекло» Позитива), а также владелица ивент-агентства Людмила Голубицкая.

Напомним, «ФАКТЫ» собрали зажигательные фото со свадьбы Потапа и Насти и самые интересные детали церемонии. Вопреки народным обычаям, жених и невеста не побоялись играть свадьбу в мае и вообще не слишком обращали внимание на приметы.

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