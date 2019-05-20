25 мая 2019

Сидела птица в гнезде. Дерево, на котором находилось гнездо, уже давно пришло в упадок. Некогда мощное и цветущее, оно позволяло множеству птиц селиться на своих зелёных ветках, вить гнёзда, выводить птенцов и, наслаждаясь жизнью, растить из них счастливых обитателей этого райского уголка природы. Но с годами и невзгодами пересохли ручьи в округе, пожелтела и опала листва на дереве. Да и сухие, покрученные непогодой ветки всё чаще напоминали птице о бедственном состоянии её единственного убежища.

Она уже давно не радовалась происходившему вокруг. И радоваться-то ведь, собственно говоря, было нечему. Но, несмотря на это, благодарила судьбу за каждый прожитый день. И вообще за всё, что имела. Ведь уже давно могло и этого не быть.

Так и продолжала бы печальная птица сидеть в тяжких раздумьях о неведомом будущем и в мечтах о том, что когда-нибудь всё ещё может измениться к лучшему. Когда снова наполнятся быстрой водой ручьи в округе. Когда дерево вернётся к прежней жизни — с окрепшими зелёными ветками и мощной кроной, с множеством птичьих гнёзд, в которых, как когда-то, снова будут чирикать, радуясь соседству, сотни пернатых.

Внезапно невесть откуда появившийся ветер, да что там ветер — настоящий ураган, налетел на обессилевшее дерево, без труда вырвал его с корнем из высохшей земли, подхватил могучим порывом и понёс в неизвестном направлении, крутя и переворачивая в воздухе, как маленькую щепку. Птица поначалу пыталась ещё как-то сопротивляться этой необузданной стихии, цеплялась то за остатки гнезда, то за хилые соседние ветки. А потом, обессилев, смирилась с происходящим и отдалась воле ветра.

…Когда всё стихло, птица осторожно приоткрыла глаза и увидела вокруг себя густой зелёный лес. На кустах было множество диких ягод. В бурных ручьях плавала рыба. Стаи беззаботных птиц перелетали с одного зелёного дерева на другое. ''Разве такое может быть?''- не веря своим глазам, подумала птица. И тут же сама себе возразила: ''А разве на нашем дереве раньше не было так же?''

Иногда, пугаясь неожиданных перемен, не понимая многого и противясь непонятному, некоторые из нас (да и я сам, чего там греха таить) не принимают происходящего: а, может быть, пусть лучше будет так, как было? Пускай не очень хорошо, а порой и вовсе плохо, но ведь ПРИВЫЧНО плохо? На самом-то деле кто знает, что произойдёт с нами уже в следующий момент? Кому дано знать, насколько следующий момент может кардинально изменить всю нашу жизнь?

Скажите, разве с вами такого не случалось, когда абсолютно безысходная ситуация, из которой ещё вчера, как представлялось, не было никакого выхода, сегодня вдруг становилась понятной и разрешимой?

Не думаю, что эти мои мысли вслух способны кого-нибудь вдохновить на новые мечты о том, что все наши проблемы могут каким-то чудодейственным образом разрешиться сами по себе. Да я ведь вовсе и не собираюсь ни вдохновлять вас на это, ни заставлять в это бездумно поверить. Тем более, что, как и вы, давно уже понял, что без нашего личного участия ничто само по себе не случается… Но ведь и с каждым из нас, и не единожды, всё-таки происходили необъяснимые вещи? Почему бы тогда в них не верить?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…