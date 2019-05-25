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Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
В субботу, 1 июня, на арене «Ванда Метрополитано» в столице Испании английские «Тотенхэм» и «Ливерпуль» определят обладателя главного трофея Лиги чемпионов.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ТОТТЕНХЭМ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
Если лондонцы впервые в истории Кубка чемпионов сразятся в решающем матче турнира, то земляки «Битлз» уже пять раз владели трофеем — в 1977-м, 1978-м, 1981-м, 1984-м и 2005 годах. Хотя еще свежи в памяти воспоминания о поражении «Ливерпуля» в прошлогоднем финале на киевском «Олимпийском» от «Реала».
Предстоящее в Мадриде противостояние станет 171-й в истории очной дуэлью «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»: у бывшей команды Андрея Воронина — 79 побед, у экс-клуба Сергея Реброва — 48, еще 43 матча завершились вничью.
В прямой телетрансляции на территории Украины матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 1 июня в 22:00 покажет телеканал «Футбол 1». Кроме того, начиная с 20:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» оценят шансы соперников на успех в решающей битве сезона, а после финального свистка словенского рефери Дамира Скомины подведут итоги финала.
Кстати, перед поединком на домашней арене «Атлетико» выступит американская группа Imagine Dragons, а гимн турнира исполнит украинский квартет Asturia.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» сенсационно отыграл в Лиге чемпионов три мяча у «Барселоны», а «Тоттенхэм» на последних секундах оставил за бортом турнира «Аякс».
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