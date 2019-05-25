Происшествия

На Волыни покончил с собой военнослужащий: первые детали ЧП

Трагедия произошла в Волынской области в пятницу, 24 мая. Как сообщает пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады ВСУ, во время построения личного состава воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего. Командование части организовало меры по установлению его места нахождения.

- После обеда поступила информация о том, что его тело было выявлено за пределами воинской части — он покончил жизнь самоубийством в жилом помещении, которое снимал. По данному факту правоохранители Владимира-Волынского открыли уголовное производство и начали расследование, выясняются все обстоятельства трагедии, — уточняет пресс-служба.

Известно, что военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя позитивно и служебных проблем не имел. Никакой записки, которая могла бы указать на причину такого поступка, не оставил. По данному факту командование воинской части назначило служебное расследование.

Другие источники предполагают, что военнослужащий повесился из-за проблем в личной жизни.

Как сообщали «ФАКТЫ», в феврале нынешнего года в Одессе повесился военнослужащий-контрактник.

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