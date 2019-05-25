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В Москве задержали известного фотографа Викторию Ивлеву: что об этом известно
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Пикет проходил у памятника Булату Окуджаве на Арбате.
Фото Новая газета
В настоящее время женщина находится в отделении полиции «Арбат».
В соцсети она написала, что полицейские отказали ей даже в просьбе вывести в туалет.
В комментариях к этой записи ей ответили, что вероятно, таким образом силовики срывают злость на решение Морского трибунала, постановившего отпустить украинских моряков.
«На Вас злость срывают. Трибунал постановил выпустить моряков. Теперь Вас вообще в туалет не выпустят», — написал пользователь Shengen Gyahar.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктория Ивлева объяснила, почему ей «бесконечно стыдно» за Россию и соотечественников.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!