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В Москве задержали известного фотографа Викторию Ивлеву: что об этом известно

В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Пикет проходил у памятника Булату Окуджаве на Арбате.

Фото Новая газета

В настоящее время женщина находится в отделении полиции «Арбат».

В соцсети она написала, что полицейские отказали ей даже в просьбе вывести в туалет.

В комментариях к этой записи ей ответили, что вероятно, таким образом силовики срывают злость на решение Морского трибунала, постановившего отпустить украинских моряков.

«На Вас злость срывают. Трибунал постановил выпустить моряков. Теперь Вас вообще в туалет не выпустят», — написал пользователь Shengen Gyahar.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Виктория Ивлева объяснила, почему ей «бесконечно стыдно» за Россию и соотечественников.

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