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В Днепре маршрутчик отказался давать сдачу школьнику и порвал деньги: видео инцидента
В Днепре водитель маршрутного автобуса № 136 в грубой форме отказался отдать сдачу подростку, который передал за проезд 50 гривен. Видео инцидента разместили в Telegram-ресурсе h*evuy_dnepr.
Сначала разъяренный мужчина начал доказывать ребенку, что никаких денег он не передавал, а затем выхватил из кассы ту самую злосчастную купюру в 50 гривен, разорвал ее и бросил обрывки на пол.
В результате мальчику пришлось выйти из салона маршрутки.
Однако даже после этого водитель продолжил препираться с пассажирами, называвшими его неадекватным.
Напомним, ранее во Львове водитель маршрутного такси № 17 отказался везти в школу девочку, которая забыла деньги и не могла купить билет. И это несмотря на то, что школьница имела право на льготный бесплатный проезд. А в Киеве маршрутчик зажал маленького ребенка дверьми и нахамил его родителям.
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