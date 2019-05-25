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Финны не пустили Россию в финал чемпионата мира по хоккею (видео)
В субботу, 25 мая, на площадке 10-тысячного Зимнего дворца имени Ондрея Непелы в Братиславе определился первый финалист 83-го по счету чемпионата мира по хоккею.
½ финала
Россия — Финляндия — 0:1 (Антилла, 51).
Восемь лет назад на этой же арене в Братиславе сборная Финляндии тоже в полуфинале мирового первенства разгромила россиян — 3:0 и в итоге завоевала свои последние на сегодняшний день золотые медали.
Сборная страны-агрессора всеми силами стремилась отомстить «суоми» и отпраздновать свой девятый подряд успех на ЧМ-2019. Только вот у финнов на сей счет было свое мнение. Благодаря единственной в матче шайбе, заброшенной в третьем периоде, подопечные Юкки Ялонена выбили Россию из турнира и впервые с 2016 года сыграют в финале ЧМ (тогда северяне уступили в решающем матче Канаде).
Видео победной шайбы финнов
@leijonat #RUSFIN #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/k7M0DyAdTl
В другом полуфинале ЧМ-2019 вечером 25 мая (в 21:15) сыграют Канада и Чехия.
Новоиспеченный чемпион мира (в 2017 и 2018 годах на вершину поднимались шведы) и обладатель «бронзы» мирового первенства станут известны в воскресенье, 27 мая.
Кстати, Международная федерации хоккея приняла решение о том, что с 2020 года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Если сейчас европейские размеры льда — 60 на 30 метров, то уже на следующем ЧМ площадки будут уже — 60 на 26 метров. Тем ожесточеннее будет борьба…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Канада спаслась от поражения в матче со Швейцарией за 0,4 (!) секунды до сирены.
Фото IIHF
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