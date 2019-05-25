Спорт

«Черноморец» победил в Полтаве и за тур до финиша поднялся с последнего места (видео)

В субботу, 26 мая, в Полтаве, Чернигове и Львове состоялись поединки предпоследнего, 31-го, тура чемпионата Украины в турнире команд, сражающихся за «выживание» в премьер-лиге.

Чемпионат Украины. 31-й тур

«Ворскла» — «Черноморец» — 1:2 (Коломоец, 54 — Коваль, 26, Танчик, 63). На 68-й минуте удален Чеснаков («Ворскла»).

«Десна» — «Арсенал-Киев» — 1:0 (Богданов, 31). На 7-й минуте Д. Фаворов («Десна») не реализовал пенальти.

«Карпаты» — «Олимпик» — 3:3 (Онгла, 15, Мякушко, 75, 77 — Диейе, 3, 89, Гай, 82).

Все три матча игрового дня, как того требует регламент, начинались в одно и то же время. И если «Ворскла», и «Десна» заранее обеспечили себе прописку в премьер-лиге на следующий сезон, то для остальных четырех команд каждое добытое очко было на вес золота.

И после победы «Черноморца» в Полтаве, выигрыша «Десны» у «Арсенала-Киев» и чудесного спасения «Олимпика» во Львове (за 15 минут до финального свистка гости проигрывали — 1:3) стало ясно, что… ничего не ясно.

«Ворскла» и «Десна» еще не завершили борьбу за Кубок престижа, вручаемый лучшей команде второй шестерки. «Олимпик» еще не гарантировал себе девятое место (иными словами, — «спасение»). У дончан на три очка больше, чем у «Карпат», и все одинаковые показатели в личных встречах (разве что лучшая, чем у львовян, общая разница мячей — минус 7 против минус 10). И. наконец, «Черноморец» покинул последнее место в таблице, но еще не обезопасил себя от прямого вылета из премьер-лиги.

В последнем, 32-м, туре 29 мая (в 17:00) сыграют: «Арсенал-Киев» — «Карпаты» (при пустых трибунах), «Ворскла» — «Олимпик» и «Черноморец» — «Десна».

Видеообзор матча «Десна» — «Арсенал-Киев» — 1:0

Видеообзор матча «Ворскла» — «Черноморец» — 1:2

Кстати, уже состоялась жеребьевка пар переходных матчей за право остаться в элитном дивизионе. В первых встречах 11-я команда премьер-лиги 4 июня сыграет со вторым коллективом первой лиги — «Колосом» из Коваливки (село в Киевской области!), а 10-й клуб элиты — с «Волынью», занявшей во втором по силе дивизионе третью позицию (лишним в борьбе за место в топ-тройке оказался харьковский «Металлист 1925»). Ответные встречи пройдут 8 июня на полях команд первой лиги.

Напомним, что победитель первой лиги «Днепр-1», возглавляемый бывшим футболистом «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Дмитрием Михайленко, повысился в классе напрямую.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 76 очков;

2. «Динамо» — 65;

3. «Александрия» — 49;

4. «Мариуполь» — 40;

5. «Заря» — 40;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 41;

9. «Олимпик» — 33;

10. «Карпаты» — 30;

11. «Черноморец» — 28;

12. «Арсенал-Киев» — 26.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В 31-м туре чемпионата Украины сыграют также: (1—6-е места) «Динамо» — «Львов», «Заря» — «Александрия», «Шахтер» — «Мариуполь» (26 мая).

Кстати, «золото» первенства Украины среди молодежных команд за тур до финиша завоевало киевское «Динамо». После разгрома 25 мая «Арсенала-Киев» (7:1) команда Юрия Мороза с 76 очками стала недосягаемой для «Александрии» (69 баллов). На третьем месте финишировали резервисты «Шахтера» (53 очка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть поединок «Динамо» — «Львов».

Фото ФК «Черноморец»

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