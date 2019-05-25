Происшествия

Пошел прогуляться и не вернулся: под Киевом утонул 14-летний школьник (фото)

В Броварах под Киевом произошло жуткое ЧП — там на озере утонул девятиклассник, отправившийся «на природу» отмечать окончание учебы в школе.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области, подростки захватили с собой алкоголь, поэтому на длительное отсутствие одного из них поначалу внимания не обратили.

Один из свидетелей вспомнил, что товарищ сказал ему, что пойдет прогуляться в лес. К розыску пропавшего подключился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые, ювенальная превенция, общественные формирования и кинологи.

Поиски продолжались около суток и завершились обнаружением тела погибшего в озере. Оттуда его доставали водолазы.

Напомним, в конце апреля в Харькове утонул 8-летний ребенок, не удержавшийся на подвесном мосту возле местной дамбы.

А в Киеве на днях достали из воды тело мужчины, пропавшего несколько недель тому назад.



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