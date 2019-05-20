26 мая 2019

Часто сам себя спрашиваю о том, в чём смысл этих моих ежедневных постов, вот уже больше двух лет ежедневно выкладываемых в ''фарфоровой'' рубрике ''Фигурка дня''. Честно говоря, я и сам до конца этого не знаю. В одном уверен абсолютно точно — это не назидательные лекции, это не навязываемые выводы, это не умозаключительные приговоры. Это просто мысли вслух. О наболевшем. О выстраданном. О неоднократно, порой весьма болезненно, пережитом.

Это истории, в которых нередко нет вывода, нет конца, казалось бы, так однозначно напрашивающегося. Нет точки, которую каждый умеющий думать может поставить в том месте, которое сочтёт нужным. Или завершит начатый мною рассказ тогда, когда добавит к нему пропущенную через своё сердце концовку из личной жизни… Вот ''для чего'' и вот ''зачем''.

Поделюсь сегодня с вами, друзья мои, ещё одной из таких историй. В старинной библиотеке случился пожар. Выгорело почти всё. А то, что до конца не выгорело, а было лишь обожжено безжалостным пламенем, всё равно решено было выбросить на свалку. Среди выброшенного оказалась и древняя рукопись, однажды утром обнаруженная случайным прохожим, бедным человеком с неустроенной судьбой. Прочитать он смог лишь несколько фраз, весьма его заинтересовавших, ибо в них содержалась некая загадочная интрига. Смысл написанного кем-то много веков назад сводился к тому, что прочитавшему этот манускрипт следует отправиться на берег моря и там отыскать ''горячий камень, который удивительным образом сможет осуществить все мечты нашедшего его человека''.

Поскольку всё это происходило в небольшом приморском селении, отправился бедный мечтатель на поиски заветного камня буквально в тот же день. Правда, поиски ни к чему не привели. День за днём перебирая руками едва ли не все встречавшиеся на его пути прибрежные камни, человек не мог найти ни одного, который был бы по-настоящему горячим. За днями поисков проходили недели, месяцы, а затем уже и годы.

И вот однажды вечером, подняв обжигающий ладони невзрачный камень, вымытый прибоем на берег моря, человек автоматически отбросил его в сторону и… пошёл искать дальше. Он за долгое время изнурительных поисков счастливой судьбы настолько уже сосредоточился на самом процессе поиска, что, оказалось, сам результат его уже практически перестал интересовать. В какие-то моменты он уже, пожалуй, и вспомнить-то не смог бы, зачем столько лет занимается этой бессмысленной работой… Он перестал замечать, что смыслом жизни для него давно стал поиск заветного камня, а не обладание им.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по сложившейся традиции пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…

И ещё. Прошу вас: не упустите камень своей судьбы, он может быть так близко. Просто прошу.