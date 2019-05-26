В Литве решается, кто станет новым президентом страны

Мир

В воскресенье, 26 мая, в Литве проходит второй тур президентских выборов. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в него вышли бывший министр финансов республики Ингрида Шимоните и известный политик и экономист Гитанас Науседа. Первый тур состоялся 12 мая. В нем победила Шимоните, которая получила 31,31 процента голосов. Напомним, она является кандидатом от консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».

Однако Науседа отстал от нее меньше, чем на один процент. Бывший советник главы литовского SEB banka обеспечил себе голоса 30,94 процента избирателей. Экономист шел на первый тур как самовыдвиженец. Но 24 мая блок «Союз крестьян и зеленых Литвы» заявил о своей поддержке Науседы.

Избирательные участки открылись в Литве в 07:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. Завершится голосование в 20:00.

Считается, что Шимоните опирается на поддержку в основном жителей крупных городов, людей с высшим образованием и высоким уровнем доходов. Электорат Науседы проживает преимущественно в сельских регионах. Однако его сторонники есть и в городах. Это средний класс и малоимущие.

В Литве президент избирается сроком на пять лет. Нельзя баллотироваться более чем на два срока подряд. Именно это строгое условие не позволило Дале Грибаускайте, которая является главой государства с 2009 года, снова выдвинуть свою кандидатуру, хотя у нее по-прежнему очень высокий рейтинг.

«ФАКТЫ» подробно освещали ход президентских выборов в Украине. В нашей стране, как известно, убедительную победу во втором туре одержал Владимир Зеленский. 20 мая состоялась его инаугурация.

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