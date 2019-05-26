Самые забавные моменты Каннского кинофестиваля в фотографиях

«Моя прелесть!» — очевидно, именно эти слова вертелись в голове Антонио Бандераса, когда он получил приз как лучший актер

Популярный американский певец Ник Джонас кормил свою жену, голливудскую актрису Приянку Чопру пиццей прямо на балконе гостиничного номера…

Еще кусочек пиццы, дорогая?

На красной дорожке британская актриса Хелен Миррен выглядела по-королевски. Энди Макдауэлл осыпала коллегу комплиментами…

По-королевски Хелен вела себя и во время дневных прогулок!

Немецкая супермодель Тони Гаррн, похоже, увлеклась, позируя папарацци…

У бывшей девушки Леонардо Ди Каприо закружилась голова, и она упала!

Ева Лонгория пришла на один из конкурсных показов в сопровождении двух своих самых любимых мужчин — 11-месячного сына Сантьяго и его отца Хосе Антонио Бастоны…

Видишь сынок, в этих Каннах няни — дефицит!

Топ-модель Фернанда Лиз так смеялась, что ее грудь выпала из лифа эффектного желтого платья…

Пришлось «придерживать честь» рукой!

Сыгравший Элтона Джона в фильме «Рокетмен» Тэрон Эджертон перед премьерой упал перед знаменитым певцом на колени, чтобы завязать ему шнурки…

Вечер закончился поцелуем на сцене. Тэрон его заслужил!

На премьере фильма «Мектуб. Моя любовь: Интермеццо» солидный мужчина вдруг опустился на колено перед красоткой в красном и сделал ей предложение. Романтика!