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Самые забавные моменты Каннского кинофестиваля в фотографиях
В субботу, 25 мая, состоялась церемония закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля. Были подведены официальные итоги и вручены награды. Однако Канны — это всегда не только фильмы. Когда в одном месте собирается столько знаменитостей, курьезов не избежать. «ФАКТЫ» подобрали самые забавные моменты нынешнего фестиваля. Хорошего воскресного настроения!
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«Моя прелесть!» — очевидно, именно эти слова вертелись в голове Антонио Бандераса, когда он получил приз как лучший актер
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Популярный американский певец Ник Джонас кормил свою жену, голливудскую актрису Приянку Чопру пиццей прямо на балконе гостиничного номера…
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Еще кусочек пиццы, дорогая?
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На красной дорожке британская актриса Хелен Миррен выглядела по-королевски. Энди Макдауэлл осыпала коллегу комплиментами…
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По-королевски Хелен вела себя и во время дневных прогулок!
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Немецкая супермодель Тони Гаррн, похоже, увлеклась, позируя папарацци…
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У бывшей девушки Леонардо Ди Каприо закружилась голова, и она упала!
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Ева Лонгория пришла на один из конкурсных показов в сопровождении двух своих самых любимых мужчин — 11-месячного сына Сантьяго и его отца Хосе Антонио Бастоны…
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Видишь сынок, в этих Каннах няни — дефицит!
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Топ-модель Фернанда Лиз так смеялась, что ее грудь выпала из лифа эффектного желтого платья…
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Пришлось «придерживать честь» рукой!
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Сыгравший Элтона Джона в фильме «Рокетмен» Тэрон Эджертон перед премьерой упал перед знаменитым певцом на колени, чтобы завязать ему шнурки…
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Вечер закончился поцелуем на сцене. Тэрон его заслужил!
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На премьере фильма «Мектуб. Моя любовь: Интермеццо» солидный мужчина вдруг опустился на колено перед красоткой в красном и сделал ей предложение. Романтика!
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