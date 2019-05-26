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Спорт

В Нидерландах арбитр засчитал гол, который забил сам (видео)

13:33 26 мая 2019 153
Чемпионат Нидерландов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В поединке четвертой по силе лиги чемпионата Нидерландов произошел курьезный эпизод. На 66-й минуте встречи между командами «Харкемасе Бойз» и «ХСВ Хук» (4:2) арбитр засчитал гол в ворота хозяев поля, который забил… сам.

В одном из эпизодов голкипер «Харкемасе Бойз» выбил мяч с линии ворот. Футболист «ХСВ Хук» Рик Импенс оказался первым на добивании, но попал в футболиста соперника, от которого мяч отлетел в ногу арбитра и оказался в воротах.

Несмотря на протесты футболистов местной команды, рефери совершенно справедливо засчитал взятие ворот, хотя гостям в итоге это не помогло избежать поражения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-динамовец забил шедевральный гол в первой лиге.

Фото ФК «Харкемасе Бойз»

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