В Днепре разбушевавшиеся хулиганы разбили авто патрульной полиции (видео)

Происшествия

В Днепре 25 мая вечером на проспекте Гагарина собралась толпа возмущенных людей. Там двое парней угрожали сотруднику ломбарда. На место вызвали сотрудников охранной фирмы, которые вывели нарушителей из помещения. Те, в свою очередь, побили машину охраны и началась драка.

Парням удалось скрыться, но их нашли патрульные и надели на них наручники. Полицейские решили доставить нарушителей в райотдел, но столкнулись с протестом толпы неизвестных. Те забросали машину полиции камнями. Детали происшествия выясняются. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Киев Оперативный».

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве на прохожих нападают банды агрессивных подростков без всякой причины. Случаи нападений отмечены, как в центре столицы, так и на окраине. Хулиганам удается скрываться до приезда полиции.

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