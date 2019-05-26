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Как Зеленский: в Литве кандидат в президенты набрал во втором туре более 70 процентов голосов
В воскресенье, 26 мая, в Литве состоялся второй тур президентских выборов. Результат оказался неожиданным для многих наблюдателей. Экономист Гитанас Науседа (на фото в заголовке) набрал 71,12 процента голосов. Его соперница, бывший министр финансов Литвы Ингрида Шимоните, которую многие считали фавориткой, получила только 27,45 процента голосов. Она уже признала свое поражение.
Явка во втором туре составила немногим более 50 процентов. Главная избирательная комиссия объявила выборы состоявшимися. Победа Науседы не вызывает никаких сомнений.
Гитанасу 55 лет. Он — бывший советник президента литовского банка SEB. Опросы общественного мнения показывали, что Науседу поддерживали в основном жители сельской местности и горожане со средним достатком.
Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис, который принимал участие в первом туре как кандидат в президенты, заявил, что 12 июля сложит с себя полномочия премьер-министра.
В ходе предвыборной кампании Науседа обещал сохранить прежней политику Литвы в отношении России. Он подчеркивал, что не будет встречаться с Владимиром Путиным до тех пор, пока в Крыму остаются российские войска.
Напомним, Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов в Украине набрал 73,22 процента голосов.
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