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Процесс пошел: в Беларуси впервые демонтировали памятник Ленину

0:12 27 мая 2019 114
Беларусь, демонтаж памятника Ленину
Инф. «ФАКТОВ»

В Беларуси, в городе Сморгони снесли памятник Ленину, который стоял там с 1972 года. И вот недавно наконец-то памятник был демонтирован — причем сперва администрация хотела как-то его «реставрировать», но потом решили не возвращать идола на постамент. Об этом сообщил блогер Максим Мирович.

«Так, друзья, тут есть одна очень хорошая новость — в Беларуси, в городе Сморгони снесли памятник Ленину, который стоял там аж с 1972 года. И вот недавно наконец-то памятник был демонтирован — причем сперва администрация хотела как-то его „реставрировать“, но потом решили не возвращать идола на постамент»,— пишет он.

По словам Мировича, центр города со старинными костелами и церквями сразу приобрел благообразный европейский вид. Вот так постепенно и началась декоммунизация в Беларуси.

«Лично я считаю, что в Беларуси нужно убрать вообще все памятники Ленину — он был страшной, мстительной и жестокой личностью, ненавидел белорусов, украинцев, русских и поляков (хотя проще наверное перечислить, кого Ленин любил) и принес на наши земли только зло. Все россказни о том, что „памятники Ленина имеют какую-то историческую ценность“ призваны лишь замаскировать попытки снова возвратить какой-то там СССР — никакой „исторической ценности“ это конъюнктурное говно, слепленное в 1970-е годы скульпторами-халтурщиками не имеет»,— добавил блогер.

Таким образом, считает Максим Мирович, Беларусь постепенно начала избавляться от Ленина — пару лет назад идола выбросили с территории Могилевского завода ЗИВ, а сейчас из центра Сморгони.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года активисты свергли «золотого Ленина», установленного в центре поселка городского типа Шабо (Одесская область). Тогда же стало известно, что с начале декоммунизации в стране были демонтированы 1320 памятников Владимиру Ленину и сотни других памятников, связанных с тоталитарным режимом.

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