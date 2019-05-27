Украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 25 мая, завершился 72-й Каннский международный кинофестиваль. В рамках этого самого престижного кинофорума в мире состоялась гала-вечеринка международного фонда борьбы со СПИДом amfAR. Она проводилась в Каннах уже в 26-й раз под неизменным девизом «Кино против СПИДа».

Это очень яркое и одновременно важное мероприятие. Сначала знаменитости проводят благотворительный аукцион, на котором продаются различные произведения современного искусства, фотографии и личные вещи кинозвезд. В этом году торги вели голливудские звезды Ева Лонгория и Энди Макдауэлл, а помогала им Крис Дженнер, глава знаменитого американского клана Кардашьян-Дженнер.

Вслед за торгами были устроены показ мод с участием лучших моделей из разных стран мира. В дефиле приняла участие и украинская красавица Алина Байкова. Затем к супермоделям присоединились звезды поп-музыки, в том числе Дуа Липа и Том Джонс. Общими усилиями за вечер удалось собрать 15 миллионов долларов на борьбу со СПИДом. А завершилось все щедрым угощением.

Гала-вечеринка amfAR составила серьезную конкуренцию красной дорожке кинофестиваля по числу знаменитостей, принявших в ней участие. Впрочем, судите сами…

Алина Байкова

Британский певец Том Джонс

Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел

Бразильская модель Изабель Гулар

Британская певица Дуа Липа

Бразильская супермодель Адриана Лима

Топ-модель Наташа Поли

Знаменитый британский актер Орландо Блум

Американская модель и актриса Оливия Кульпо

Ева Лонгория вела благотворительный аукцион

Американская супермодель Стелла Максвелл

Супермодель Эльза Хоск

Известный американский актер Эдриан Броуди

Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер

Британская модель Кимберли Гарнер

Португальская топ-модель Сара Сампайо

Памела Андерсон со своим сыном Брэндоном Ли

Топ-модель Шанина Шейк

Светская львица Нибар Мадар

Немецкая модель и актриса Лорена Рае

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