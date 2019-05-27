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Шоу-бизнес

Украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов (фото)

0:43 27 мая 2019 30
Алина Байкова в Каннах
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 25 мая, завершился 72-й Каннский международный кинофестиваль. В рамках этого самого престижного кинофорума в мире состоялась гала-вечеринка международного фонда борьбы со СПИДом amfAR. Она проводилась в Каннах уже в 26-й раз под неизменным девизом «Кино против СПИДа».

Это очень яркое и одновременно важное мероприятие. Сначала знаменитости проводят благотворительный аукцион, на котором продаются различные произведения современного искусства, фотографии и личные вещи кинозвезд. В этом году торги вели голливудские звезды Ева Лонгория и Энди Макдауэлл, а помогала им Крис Дженнер, глава знаменитого американского клана Кардашьян-Дженнер.

Вслед за торгами были устроены показ мод с участием лучших моделей из разных стран мира. В дефиле приняла участие и украинская красавица Алина Байкова. Затем к супермоделям присоединились звезды поп-музыки, в том числе Дуа Липа и Том Джонс. Общими усилиями за вечер удалось собрать 15 миллионов долларов на борьбу со СПИДом. А завершилось все щедрым угощением.

Гала-вечеринка amfAR составила серьезную конкуренцию красной дорожке кинофестиваля по числу знаменитостей, принявших в ней участие. Впрочем, судите сами…

  • Алина Байкова
  • Британский певец Том Джонс
  • Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел
  • Бразильская модель Изабель Гулар
  • Британская певица Дуа Липа
  • Бразильская супермодель Адриана Лима
  • Топ-модель Наташа Поли
  • Знаменитый британский актер Орландо Блум
  • Американская модель и актриса Оливия Кульпо
  • Ева Лонгория вела благотворительный аукцион
  • Американская супермодель Стелла Максвелл
  • Супермодель Эльза Хоск
  • Известный американский актер Эдриан Броуди
  • Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер
  • Британская модель Кимберли Гарнер
  • Португальская топ-модель Сара Сампайо
  • Памела Андерсон со своим сыном Брэндоном Ли
  • Топ-модель Шанина Шейк
  • Светская львица Нибар Мадар
  • Немецкая модель и актриса Лорена Рае

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