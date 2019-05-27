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Украинская красавица Алина Байкова помогла в Каннах собрать 15 млн долларов (фото)
В субботу, 25 мая, завершился 72-й Каннский международный кинофестиваль. В рамках этого самого престижного кинофорума в мире состоялась гала-вечеринка международного фонда борьбы со СПИДом amfAR. Она проводилась в Каннах уже в 26-й раз под неизменным девизом «Кино против СПИДа».
Это очень яркое и одновременно важное мероприятие. Сначала знаменитости проводят благотворительный аукцион, на котором продаются различные произведения современного искусства, фотографии и личные вещи кинозвезд. В этом году торги вели голливудские звезды Ева Лонгория и Энди Макдауэлл, а помогала им Крис Дженнер, глава знаменитого американского клана Кардашьян-Дженнер.
Вслед за торгами были устроены показ мод с участием лучших моделей из разных стран мира. В дефиле приняла участие и украинская красавица Алина Байкова. Затем к супермоделям присоединились звезды поп-музыки, в том числе Дуа Липа и Том Джонс. Общими усилиями за вечер удалось собрать 15 миллионов долларов на борьбу со СПИДом. А завершилось все щедрым угощением.
Гала-вечеринка amfAR составила серьезную конкуренцию красной дорожке кинофестиваля по числу знаменитостей, принявших в ней участие. Впрочем, судите сами…
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Алина Байкова
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Британский певец Том Джонс
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Антонио Бандерас с подругой Николь Кимпел
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Бразильская модель Изабель Гулар
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Британская певица Дуа Липа
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Бразильская супермодель Адриана Лима
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Топ-модель Наташа Поли
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Знаменитый британский актер Орландо Блум
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Американская модель и актриса Оливия Кульпо
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Ева Лонгория вела благотворительный аукцион
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Американская супермодель Стелла Максвелл
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Супермодель Эльза Хоск
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Известный американский актер Эдриан Броуди
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Самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер
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Британская модель Кимберли Гарнер
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