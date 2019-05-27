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Довели крымчан: в оккупированном Севастополе срывали флаги РФ и бросали их на проезжую часть
В оккупированном Севастополе возбудили и расследуют уголовное дело по факту надругательства над флагами России. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры города, передает Крим.Реалии.
По данным «прокуратуры», установлено, что 9 мая двое мужчин «сорвали Государственные флаги Российской Федерации, установленные на фасадах домов № 5,7,27,35 по ул. Гоголя в Севастополе. Пройдя к остановке общественного транспорта „площадь Ушакова“, они публично повредили сорванные государственные флаги Российской Федерации, а в дальнейшем выбросили их на проезжую часть».
Добавляется, что по данным российской прокуратуры, местная «полиция» возбудила уголовное дело, а в ходе предварительного расследования были определены подозреваемые.
«Установлены лица, которым сообщено о подозрении в совершении преступления. Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 329 Уголовного кодекса Российской Федерации (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)», — сообщили в «прокуратуре» города.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на год.
В проекте Радио Свобода Крим. Реалии добавляют, что «личности подозреваемых в ведомстве не разглашают. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымчане сообщают в соцсетях, что ситуация в оккупированном Крыму ужасающая — жители полуострова страдают от полного бесправия и произвола оккупантов. Она говорит, что из-за безработицы, низкого уровня заработных плат и пенсий люди буквально выживают.
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