Политика

В сети рассказали шокирующую правду о жизни в оккупированном Крыму

В Facebook появилось шокирующее видео, на котором жительница оккупированной Ялты рассказала об ужасах жизни в оккупации. Видео опубликовали на странице «Роисся 24».

По словам крымчанки, ситуация в оккупированном Крыму ужасающая — жители полуострова страдают от полного бесправия и произвола оккупантов. Она говорит, что из-за безработицы, низкого уровня заработных плат и пенсий люди буквально выживают.

«Годами не платят пенсии, пенсионеров убивают из-за квартир», — рассказала женщина о преступной схеме оккупантов по завладению крымской недвижимостью.

По словам жительницы оккупированного Крыма, ее оккупанты бросали в психиатрическую больницу и угрожали убийством.

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину и оккупационным властям не дает никаких результатов, а на местах люди боятся жаловаться и рассказывать правду о жизни на оккупированном полуострове.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент России Владимир Путин был шокирован видеосюжетами, снятыми региональными СМИ РФ, в том числе и из оккупированного Крыма. Из этих роликов президент страны-агрессора узнал, что детей в школах кормят ужасной гадостью, да еще и за большие деньги, рабочие тетради для учащихся не всем по карману, а на селе невозможно вызвать скорую даже к грудному младенцу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter