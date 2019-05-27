Шоу-бизнес

Пионеры советского рока, группа «Машина времени» отмечает сегодня, 27 мая, свое 50-летие. Юбилей музыканты встречают в большом турне и переизданием главных хитов, сообщил ТАСС основатель и бессменный лидер коллектива Андрей Макаревич.

С праздничным турне «Машина времени» уже проехала юг России, Урал, Дальний Восток, Сибирь, выступила в городах Казахстана. В Москве она даст концерт 29 июня на стадионе «Открытие-Арена», в Санкт-Петербурге — 15 и 16 ноября в БЗК «Октябрьский». Также группе предстоят выступления в странах Прибалтики, в Израиле, Белоруссии, Украине и Молдавии. При этом музыканты исполняют самые ожидаемые поклонниками песни.

«Очень большой диапазон песен. Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. Ну в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи», — рассказал Макаревич.

По его словам, программа из 30 композиций не могла вместить все важное из творческого багажа группы, но музыканты не стали делать концерт более продолжительным.

«Концерт больше двух с лишним часов чисто физически тяжело воспринимается зрителем. Любой самый горячий фан все равно устает, у него снижается порог восприятия. Музыканты тоже устают и перестают „качать“ это дело с той энергией, с которой это должно быть», — пояснил лидер «Машины времени».

В два раза больше песен — 61 — вошло в обновленное издание хитов группы, представленное на цифровых платформах 24 мая. «Саша Кутиков проделал огромную работу и по реставрации записей, и по улучшению звучания, потому что, как вы понимаете, старые записи несут на себе печать нашего убогого аудиопрошлого», — поделился Макаревич.

Агентство напоминает, что группа «Машина времени» была основана в 1969 году в Москве. Основателем, бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич. Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции «Поворот», «Однажды мир прогнется под нас», «Синяя птица», «Мой друг», «Он был старше ее» и «Пока горит свеча». Последние 40 лет состав группы остается неизменным: Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ (сооснователь «Машины времени»), Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», занимающий справедливую позицию в войне России против Украины Андрей Макаревич жестко раскритиковал указ Путина о раздаче российских паспортов на Донбассе.

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