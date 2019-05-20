27 мая 2019

27 мая 1772 года в маленьком городке Алансон неподалеку от Парижа в семье торговца тканями родилась уродливая девочка. Одна нога у неё была короче другой, плечи сильно перекошены… Физическое состояние ребёнка и рано проявившиеся у неё странные способности, также напугавшие несчастных родителей, вынудили их отдать дочь в приют при женском монастыре. К 16 годам, тщательно изучив все хранившиеся в большой монастырской библиотеке книги по магии, нумерологии, эзотерике и прочим тайным знаниям, Мария Ленорман (а именно так звали героиню нашего сегодняшнего рассказа) покинула монастырь и отправилась на заработки в Париж.

В 1790 году Мария с подругой открыла в центре французской столицы гадательный салон, где при помощи астрологии, карт и других методов всем желающим предсказывали судьбу. Вскоре от клиентов отбоя уже не было. Слава о юной предсказательнице так быстро распространялась по Париже, что через короткое время клиентами Марии стали весьма влиятельные в стране люди.

''Вам осталось жить всего лишь несколько лет, ваше величество, — сказала прорицательница королеве Франции Марии-Антуанетте, пригласившей её во дворец. — Вас ждёт гильотина…'' И действительно — через 4 года голова королевы была отделена от тела острым ножом безжалостной гильотины.

В 1793 году в салон на Рю де Турнон пришли легендарные французские революционеры Марат, Робеспьер и Сен-Жюст. Мария Ленорман без долгих предисловий им всем предсказала насильственную смерть. ''Вы будете первым, — сказала она, обращаясь к Марату. — Затем наступит черёд Робеспьера и Сен-Жюста, головы которых будут осечены…'' Через несколько месяцев Марат в собственной ванной был заколот красавицей-дворянкой Шарлоттой Корде. А ещё через год Робеспьер и Сен-Жюст были обвинены в государственной измене и казнены. После этого предсказания Марию Ленорман начали называть Чёрной Марией.

Многим в Париже было известно о предсказаниях Чёрной Марии по поводу разгрома французской армии русскими войсками, а также о ссылке Наполеона Бонапарта, его долгом одиночестве и мучительной смерти. Многие в Париже не могли взять в толк предсказании Марии о том, что маршалу Бернадоту суждено стать королём. Сам маршал представить этого себе даже не мог… Когда через много лет Бернадот всё-таки стал королём Швеции (!), он в знак благодарности прислал знаменитой гадалке красивое кольцо с редким аметистом в изящной резной шкатулке.

В 1832 году Чёрная Мария предсказала Оноре де Бальзаку, что его ждёт роман с иностранкой, а после свадьбы скорая смерть. Тот был страшно возмущён и огорчён её словами. Однако спустя всего 5 месяцев после женитьбы на польской графине Эвелине Ганской великий писатель действительно ушёл в мир иной…

Я не призываю вас, друзья мои, верить в предсказания и гадания на картах. Ни в коем случае. Каждый из вас и без меня хорошо разберётся, во что ему хочется верить, а во что нет. Я вас призываю любить жизнь в любом её проявлении. Всегда. Каждую минуту, каждое мгновение…

А сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.