Происшествия

Под Одессой в автосалоне продали машину, находящуюся в розыске

Жительница Белгород-Днестровского района Одесской области приобрела в автосалоне автомобиль Chery. Для его перерегистрации она обратилась в сервисный центр МВД, и здесь выяснилось, что машина находится в полицейском розыске.

«Процедуру пришлось приостановить, — рассказали в сервисном центре МВД. — Во время проверки автомобиля установлено, что он находится в розыске полиции в связи с причастностью к дорожно-транспортному происшествию в июне 2018 года на территории областного центра».

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала этот факт, изъяла автомобиль и доставила его на площадку временного содержания транспортных средств. Проводится проверка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове задержали патрульных полицейских, которые заявили местному жителю, что его машина находится в розыске, отобрали ее и разобрали на запчасти.

А вот киевские полицейские вернули певице и телеведущей Оле Цибульской автомобиль Toyota Raw4 Hybrid, который был угнан со стоянки возле Сырецкого парка в столице.





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