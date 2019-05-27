Мир

В России чиновник набросился на журналиста с кулаками из-за "провокационного" вопроса (видео)

В Хакассии (Россия) чиновник районного масштаба набросился на журналиста, который попытался взять у него комментарий о жизни людей после масштабных пожаров четырехлетней давности. Ранее в Новосибирске неадекватный полицейский избил людей.

Как сообщает «360», реакцией руководителя Ширинского района Сергея Зайцева заинтересовался российский Следком. Сам чиновник назвал конфликт «спланированной провокацией» и пожаловался, что никто с ним интервью не согласовывал и что его назвали вором и коррупционером с криминальным прошлым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Тольятти завуч школы на уроке била ученицу 5 класса по лицу за то, что та рисовала. Учительница вместо адекватного замечания, рисующей девочке, сбросила со стола все её учебные принадлежности и применила силу, ударив по лицу и схватив за шею.

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