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- 11:39 Дома сломался телевизор: мама футболиста «Баварии» смотрела финал Кубка Германии в баре
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Дома сломался телевизор: мама футболиста «Баварии» смотрела финал Кубка Германии в баре (фото, видео)
Мама полузащитника «Баварии» Кингсли Комана попала в щекотливую ситуацию перед финальным матчем Кубка Германии. Как на зло, у нее дома сломался телевизор, и женщина отправилась посмотреть матч в находившийся неподалеку от ее дома мюнхенский бар Stadion an der Schleissheimer Straße. Но поскольку свободных мест не было, ее поначалу не пустили.
Вот как описана ситуация на странице заведения в Facebook: «Незадолго до игры у дверей появилась женщина. „Мы рады гостям, но уже не осталось свободных мест…“ — сказали мы. Но она говорила: „Там мой сын, там мой сын!“ Мы спросили, где он сидит, а она ответила, что он играет в матче, его зовут Кингсли, а у нее сломался телевизор. Мы пригласили маму к бару, и она была счастлива».
Кстати, после того, как «Бавария» на «Олимпиаштадионе» в Берлине разгромила в финале «Лейпциг» (3:0), а Кингли Коман (на фото) забил один из мячей, мама футболиста на радостях оставила официанту 46 евро чаевых.
Видеообзор финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» — 0:3
«Бавария» — 19-кратный обладатель Кубка Германии (Кингсли Коман — второй справа)
Отметим, что к своим 22 годам уроженец Парижа Кингсли Коман уже успел в составе «ПСЖ», «Ювентуса» и «Баварии» завоевать 14 (!) трофеев. Более того, с 2013 года полузащитник каждый сезон становится чемпион одной из стран — Франции, Италии или Германии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» перед расставанием с Рибери и Роббеном 29-й раз стала чемпионом Германии.
Фото ФК «Бавария»
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