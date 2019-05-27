Спорт

Мама полузащитника «Баварии» Кингсли Комана попала в щекотливую ситуацию перед финальным матчем Кубка Германии. Как на зло, у нее дома сломался телевизор, и женщина отправилась посмотреть матч в находившийся неподалеку от ее дома мюнхенский бар Stadion an der Schleissheimer Straße. Но поскольку свободных мест не было, ее поначалу не пустили.

Вот как описана ситуация на странице заведения в Facebook: «Незадолго до игры у дверей появилась женщина. „Мы рады гостям, но уже не осталось свободных мест…“ — сказали мы. Но она говорила: „Там мой сын, там мой сын!“ Мы спросили, где он сидит, а она ответила, что он играет в матче, его зовут Кингсли, а у нее сломался телевизор. Мы пригласили маму к бару, и она была счастлива».

Кстати, после того, как «Бавария» на «Олимпиаштадионе» в Берлине разгромила в финале «Лейпциг» (3:0), а Кингли Коман (на фото) забил один из мячей, мама футболиста на радостях оставила официанту 46 евро чаевых.

Видеообзор финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» — 0:3

«Бавария» — 19-кратный обладатель Кубка Германии (Кингсли Коман — второй справа)

Отметим, что к своим 22 годам уроженец Парижа Кингсли Коман уже успел в составе «ПСЖ», «Ювентуса» и «Баварии» завоевать 14 (!) трофеев. Более того, с 2013 года полузащитник каждый сезон становится чемпион одной из стран — Франции, Италии или Германии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» перед расставанием с Рибери и Роббеном 29-й раз стала чемпионом Германии.

Фото ФК «Бавария»

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