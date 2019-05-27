Шевченко нашел замену травмированному голкиперу Бойко в райцентре (видео)

Спорт

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел замену голкиперу киевского «Динамо» Денису Бойко, выбывшему из строя из-за травмы на три недели. Дебютный вызов в сборную Украины перед матчами отбора к Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) получил 34-летний вратарь «Александрии» Юрий Панькив (на фото), который, кстати, в текущем сезоне отразил в премьер-лиге четыре из пяти пенальти и пропустил 29 мячей в 30 поединках.

Воспитанник львовской школы футбола ранее лишь раз приглашался в сборные страны разных возрастов — в 2001 году в команду U16.

Отметим, что после травмы Бойко в списке футболистов сборной Украины ранее оставался только один голкипер — Андрей Пятов, поскольку его тезка Лунин выступает за сборную Украины U-20 на ЧМ-2019 в Польше.

Кстати, с 25 мая легионеры нашей сборной вместе с футболистами «молодежки» проводят совместный тренировочный сбор в Харькове. На 29 мая у «желто-синих» намечен спарринг с победителем первой лиги «Днепром-1», а 1 июня сборная Украины соберется в полном составе.

Пока же Андрей Шевченко рассказал о сборе национальной команды и шансах Андрея Ярмоленко сыграть против Сербии или Люксембурга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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