Доллар и евро резко дорожают: озвучен прогноз

Деньги

За прошедшие выходные курс основных валют по отношению к гривне заметно вырос. В частности, доллар подорожал на 14 копеек, а евро — на 28 копеек. В понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 26,47 грн, евро — 29,61 грн. Эксперты объясняют такую тенденцию в первую очередь неопределенностью с предоставлением Украине очередного транша кредита от Международного валютного фонда.

«Курс гривни до конца мая, вероятно, будет колебаться в диапазоне 26—26,55 грн за доллар. В центре внимания участников рынка — МВФ, сотрудничество с которым будет приостановлено до формирования нового правительства в Украине после досрочных выборов в парламент.

Обсуждение вероятности дефолта по обязательствам Украины и неизбежного в таком случае полного срыва сотрудничества с МВФ и кредиторами, становится фактором спекулятивного давления на гривню. При подходе курса к отметке 26 грн за доллар, спрос со стороны покупателей на валюту будет возрастать.

При этом тенденции на глобальных сырьевых рынках пока не несут угроз для гривни — руда и продукция агросектора повышаются в цене", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что представители нового президента Владимира Зеленского заявляют, что сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР будет продолжено. Однако не исключено, что после выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства украинские власти обратятся к Международному валютному фонду с предложением начать новую программу финансирования нашей страны.

«Скорее всего, мы после избирательного цикла, формирования нового правительства будем говорить о новой программе, которая будет отвечать приоритетам и вызовам, стоящим перед Украиной. Но в настоящее время у нас есть действующее правительство, которое будет работать до формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и будет принимать законы, которые есть в международных обязательствах», — заявил советник президента Украины Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире радио «НВ».

Напомним, что от дальнейшей позиции МВФ зависят и европейские кредиты. Как заявляли представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении Украине нового транша в размере 500 млн евро, одним из главных условий для этого является продолжение сотрудничества с МВФ.

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