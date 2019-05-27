«Александрия» — «Динамо»: где смотреть матчи 32-го тура чемпионата Украины

Спорт

В среду, 29 мая, по итогам поединков чемпионата Украины во второй шестерке определится клуб, вылетевший из премьер-лиги напрямую, а также две команды, которым предстоят переходные игры за право остаться в элитном дивизионе с представителями первой лиги «Колосом» (Коваливка) и луцкой «Волынью».

В матчах в топ-шестерке, намеченных на четверг, 30 мая, наибольшее внимание будет приковано к Мариуполю, где местный клуб и «Заря» в очной дуэли определят, кто финиширует на четвертом месте (и получит право стартовать в третьем раунде квалификации Лиги Европы).

Чемпионат Украины. 32-й тур

29 мая (среда)

«Ворскла» — «Олимпик» 17:00 «Футбол 1»

«Черноморец» — «Десна» 17:00 «Футбол 2»

«Арсенал-Киев» — «Карпаты» 01:55 «Футбол 1» (в записи)

30 мая (четверг)

«Мариуполь» — «Заря» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Динамо» 19:30 «Футбол 2»

«Львов» — «Шахтер» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 80 очков;

2. «Динамо» — 69;

3. «Александрия» — 49;

4. «Заря» — 43;

5. «Мариуполь» — 40;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 41;

9. «Олимпик» — 33;

10. «Карпаты» — 30;

11. «Черноморец» — 28;

12. «Арсенал-Киев» — 26.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в новой форме с автографом Лобановского одолело дома «Львов».

Фото ФК «Динамо»



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