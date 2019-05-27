Праздник правого популизма: друзья Путина усилили позиции в Европарламенте

Мир

В понедельник, 27 мая, страны Евросоюза подводят итоги выборов в Европарламент, которые прошли во всех 28 государствах ЕС, включая Великобританию. Голосовали с 23 мая по 26 мая включительно. Это был связано с различными традициями. В некоторых странах ЕС внутренние выборы проходят обычно в рабочие дни, в других — в выходные.

Европарламент — один из двух законодательных органов ЕС. Он делит законодательные функции с Советом Евросоюза, в который входят министры правительств стран — членов ЕС. Однако состав Совета ЕС каждый раз меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов. Часто меняются и сами министры — кто-то уходит в отставку, кого-то «уходят». А депутатов Европарламента выбирают на пять лет.

В большинстве случаев Европарламент и Совет ЕС обладают равными правами, они рассматривают и утверждают законопроекты, вносимые Еврокомиссией. Европарламент не обладает законодательной инициативой. Однако в некоторых вопросах — к примеру, в сфере антимонопольного законодательства — решающее слово остается за Советом ЕС. Принятые законопроекты являются обязательными для каждой из стран ЕС. Их парламентам дается время на приведение внутреннего законодательства в соответствие с принятыми законами.

С 1979 года члены Европарламента избираются путем прямого голосования, которое одновременно проходит во всех странах — членах ЕС. На данный момент в 28 странах Евросоюза проживают 512 миллионов человек. Избирательное право есть у 420 миллионов. Им в этот раз воспользовался 51 процент избирателей, что на восемь процентов выше, чем было в 2014 году.

Смена состава Европарламента приведет и к смене членов Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер скоро освободит свой пост.

В многоязычном Европарламенте насчитывается более 200 национальных партий, которые объединены в восемь политических фракций или групп. До сих пор двумя крупнейшими фракциями в Европарламенте были Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Они сформировали своего рода «большую коалицию». Ей удавалось проводить законопроекты, направленные на укрепление Евросоюза.

Однако на нынешних выборах свои позиции в Европарламенте заметно усилили так называемые евроскептики и правые популисты. Причем «большая коалиция» потеряла часть голосов. И теперь Европейской народной партии и Прогрессивному альянсу социалистов и демократов придется привлечь к своей коалиции либералов и «зеленых». С правыми популистами они сотрудничать не хотят. А те уже заявили, что намерены создать собственную группу, в которую войдут немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), итальянская «Лига», Датская народная партия, партия «Истинные финны», Австрийская партия свободы (АПС), французское «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, а также эстонские правые популисты. Не исключено, что к ним присоединится и британская партия Brexit.

Многие из этих партий неоднократно обвиняли в тесных политических и финансовых связях с Кремлем. Новая фракция будет называться Европейский альянс народов и наций. И она может доставить немало хлопот «большой коалиции». Во всяком случае, правопопулисты твердо намерены добиться пересмотра миграционной политики ЕС. Как заявил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен, альянс хочет «свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС, сохранить европейское разнообразие и богатство культур и возвести «крепость Европу».

Каков же расклад сил сложился в Европарламенте после нынешних выборов? Европейская народная партия получит 179 мест и останется самой многочисленной силой, однако по сравнению с нынешним составом она потеряла 42 места. Социал-демократы лишились 36 мандатов. Теперь они будут представлены 150 депутатами. Третье место заняла фракция «Альянс либералов и демократов за Европу» — 107 мест. Объединение «Зеленых» и «Европейский свободный альянс» улучшили свои позиции до 70 депутатских кресел.

Партии правого толка в общей сложности могут получить около 150 мандатов, если действительно объединятся.

Выборы в Европарламент способны серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию в отдельно взятых странах ЕС. Собственно, это уже происходит. Так, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о проведении досрочных парламентских выборов. Его партия СИРИЗА на выборах в Европарламент получила только второе место, набрав 23,9 процента голосов. Почти на 10 процентов больше у оппозиционной партии «Народная демократия». Греция делегирует в Европарламент 21 депутата. Ципрас считает, что досрочные выборы в стране нужно провести уже 30 июня.

Болезненное поражение понесла правящая партия во Франции. «Республика на марше» Эммануэля Макрона заняла второе место. Ее поддержали 22,3 процента избирателей. А победила правопопулистская партия «Национальное объединение», лидером которой является Марин Ле Пен. За нее отдали свои голоса 23,4 процента французов. Ле Пен торжествует.

Еще драматичнее сложилась ситуация в Великобритании. Британцы вообще не должны были участвовать в этих выборах, если бы Brexit состоялся, как было запланировано — 29 марта. Но неспособность правительства Терезы Мэй реализовать выход страны из состава ЕС привела к тому, что выборы в Европарламент прошли в Соединенном Королевстве практически без подготовки. Скандально известный политик Найджел Фарадж, ратовавший за «развод с ЕС» в 2016 году, зарегистрировал 12 апреля новую партию, которую так и назвал — Brexit. И она победила! За нее отдали свои голоса 31,6 процента британцев. Второе место заняли либералы — 20,3 процента. Лейбористы с 14 процентами закрепились на третьем месте. «Зеленые» получили поддержку 12 процентов избирателей. А правящая Консервативная партия довольствуется пятым место с показателем 9,1 процента голосов.

Фарадж заявил, что выборы в Европарламент ясно показали: британцы хотят перемен. А они возможны только в случае досрочных парламентских выборов. В лагере консерваторов творится полная неразбериха. На пост нового лидера партии, а значит и нового премьер-министра (в случае, если досрочных выборов не будет), претендуют 13 человек. Раскол очевиден. И простым британцам это категорически не нравится.

Поражение на выборах в Европарламент потерпела правящая партия Румынии, а также ряда других стран ЕС. Исключение составляет, пожалуй, только Германия, где ХДС/ХСС сохранили лидерство, утратив при этом часть голосов. Это тоже в какой-то мере можно считать неудачей. Под Ангелой Меркель вновь зашаталось кресло канцлера.

В Австрии тоже победила правящая партия, но она относится к правопопулистам. Кстати, успех на выборах в Европарламент может не помочь канцлеру Себастьяну Курцу. Из-за недавнего громкого скандала с руководством Австрийской партии свободы ему пришлось разорвать с ней коалицию. И на этой неделе парламент страны рассмотрит вопрос о вотуме доверия Курцу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пятый президент Петр Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент от Украины.

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