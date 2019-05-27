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Полиция не знает о сбежавших из Одесской колонии заключенных (фото, видео)

В Одессе полиция не располагает информацией о побеге заключенных из Южной исправительной колонии № 51, в которой в понедельник, 27 мая, взбунтовались заключенные. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции — начальник следственного управления Сергей Шайхет. Он отказался комментировать данные о том, что в здание колонии принудительно завели нескольких человек, которые находились рядом с местом событий.

Шайхет также отметил, что не располагает информацией о погибших и потерпевших среди заключенных, а «поводом для прибытия полиции на место события стал вызов на номер «102». При этом он отказался уточнить, какую именно информацию сообщили по телефону сотрудникам правоохранительных органов.

Представитель полиции также не стал объяснять, какой именно автомобиль и по какой причине загорелся на территории колонии. Он лишь подтвердил, что часть заключенных забаррикадировались и с ними ведутся переговоры.

По предварительным данным, в числе требований осужденных — улучшение питания и предотвращение избиения сотрудниками колонии.

Шайхет заявил, что после полной локализации конфликта будут проводиться дальнейшие следственные действия.

Вместе с тем в отделе коммуникация регионального главка Нацполиции сообщили, что для стабилизации ситуации, которая 27 мая сложилась на территории колонии, в Одессе создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Как отмечается, зачинщики беспорядков изолированы.

«По предварительной информации, во время бунта травмы получили четверо сотрудников колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших нет. После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции», — сказали в главке.

Со слов очевидцев, они наблюдали, как группа людей пробежала в противоположную сторону от колонии. В связи с этим появилась информация о массовом побеге заключенных.

По данным правозащитников, побега не было, а беспорядки были спровоцированы плохим отношением к заключенным, в том числе некачественной едой. По другим данным, все-таки сбежали до 10 заключенных, часть из них уже задержаны.

Как заявил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, численность взбунтовавшихся заключенных в Одесской исправительной колонии № 51 составила порядка 500 человек.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии обыски, которые проводились у заключенных. Денисова также сообщила, что заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, сейчас они освобождены.

По словам представителя омбудсмена в южных областях Александра Остапенко, нарушений прав осужденных со стороны правоохранительных органов не было, никто существенно не пострадал. Информация о сбежавших из колонии и убитых не подтвердилась.

А вот по данным первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, заключенные колонии № 51 по указанию воров в законе пытались захватить админздание колонии. По словам Аброськина, цель произошедшего — дестабилизировать ситуацию. Благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции Украины это не удалось.

Как сообщила журналистам заместитель начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Наталья Билак, бунт начался во время планового обыска камер осужденных.

«Во время проведения планового обыска осужденные допустили акт неповиновения. На место события прибыли сотрудники прокуратуры СБУ, ГСЧС, Нацгвардии», — сказала она.

Билак также отметила, что четверо пострадавших сотрудников исправительного учреждения, получившие во время беспорядков черепно-мозговые травмы, госпитализированы. Она утверждает, что пострадавших среди заключенных нет.

«Возгорание на территории учреждения ликвидировано. Сбежавших заключенных нет, а питание соответствует необходимым нормам», — заключает руководитель межрегионального управления.

Начато служебное расследование.

В то же время, заключенные, позвонившие на мобильные телефоны своим знакомым, находящимся у забора пенитенциарного заведения на Люстдорфской дороге, через громкую связь заявили, что среди них якобы есть пострадавшие и они боятся, что их будут избивать и переведут в другое исправительное учреждение.

Так, один из отбывающих наказание заявил, что проблемы начались несколько дней назад из-за того, что воры в законе якобы запретили другим осужденным работать. Утром 27 мая из колонии увезли шестерых «авторитетов». Потом начался бунт, чтобы привлечь внимание общественности к плохим условиям содержания в колонии.

Мужчина утверждает, что ряд заключенных намерены вскрыть себе вены, «потому что по-другому вопрос не решить». Кроме того, в социальных сетях появилось видео, сделанное внутри колонии. На нем запечатлено, как осужденные баррикадируются.

Сейчас на территории находится много силовиков. У входа в колонию № 51 собрались журналисты, активисты, родственники заключенных, правозащитники. В микрорайоне ограничено движение транспорта.

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