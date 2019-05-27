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В России псих напал с ножом на сотрудников газеты из-за отказа опубликовать его статью: много раненых

В российском Ставрополе в редакцию местной газеты «Родина» проник человек с ножом и напал на сотрудников. Неадеквата задержали, но до того он успел ранить четверых человек — главного редактора и бросившихся ему на выручку работников газеты.

Ножевые ранения не представляли угрозы для жизни, но госпитализировать раненых все же пришлось. Двое пострадавших, скорее всего, пока останутся в больнице.

Вооруженный ножом хулиган оказался жителем Ставрополя, филологом по образованию. Газета «Родина» «не угодила» мужчине тем, что отказалась ставить в номер его статью. Также стало известно, что гражданин имел определенные душевные расстройства и стоял на психоневрологическом учете. Фото задержанного Константина Сиднева публикует Telegram-канал Mash.

Как выяснилось, ставропольчанин подготовил авторский материал для газеты, переписал текст в тетрадь и принес ее в редацию. Главред дал понять, что статья им не подходит. После этого автор снова явился в редакцию, замаскировав нож в свернутой газете. После ссоры визитер набросился на редактора и нанес удар ножом в щеку, едва не задев артерию. Троих журналистов, прибежавших на крики, мужчина также успел пырнуть холодным оружием. В итоге спас главреда сотрудник газеты, ранее работавший прокурором. Экс-прокурору удар ножа пришелся в ладонь.

В статье, из-за которой возник конфликт, жетско критиковались Иосиф Сталин, Геннадий Зюганов и компартия в целом. Размещать статью «Родина» отказалась, поскольку является газетой местной ячейки КПРФ.

Напомним, ранее в российской Казани вооруженный школьник взял в заложники однокласников и учительницу. А в Подмосковье ученик пришел в школу с ножом и угрожал суицидом.

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