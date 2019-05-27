На новом киевском мосту продолжают трескаться стекла (фото, видео)

Происшествия

На новом велосипедно- пешеходном мосту, который соединил два парка «Владимирская горка» и «Хрещатик», торжественно открытом на Дне Киева, начали менять третье разбитое стекло. Видео и фото работ опубликовал в Facebook ТСН.

Как сообщает ресурс, во время работ на мосту находился начальник участка фирмы «Контракт 61», которая устанавливала стекло, Руслан Кабула. По его словам, пострадал только верхний слой стекла, который является защитным.

Он также отметил, что стекло, скорее всего, повреждено из-за механического удара. Замену поврежденных стекол бесплатно произведет фирма-установщик.

На вопрос журналистов, безопасен ли вообще этот мост, он не смог ответить, потому что он «отвечает только за стекло».

Напомним, новый велосипедно-пешеходный мост в Киеве был поврежден в течение суток после своего открытия. А в понедельник, 27 мая, на стеклянных фрагментах моста появились новые повреждения.

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