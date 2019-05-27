В Украине снова подешевеет газ: Коболев назвал причину

Общество

В ближайшее время стоимость газа для населения снова изменится. Об этом в Facebook сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, в связи со снижением цены на газ на международном рынке, компания с 1 июля планирует отпускать газ для нужд населения на 8% дешевле существующей цены — по 5803 гривен за 1 тысячу кубометров (без учета НДС, транспортировки и распределения).

Кроме того, в июне почти на 8% «Нафтогаз» снижает цены на газ для промышленных потребителей.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине больше не будет единого для всей страны тарифа на газ. Во всех регионах люди будут платить по-разному. Это связано с недавним решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввести для компании «Укртрансгаз» тарифы на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter