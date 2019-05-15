Деньги

В Киеве газ будет стоить дешевле, чем в других регионах: новые цены



В ближайшее время стоимость газа для населения снова изменится. Однако, оказывается, больше не будет единого для всей страны тарифа на газ. Во всех регионах люди будут платить по-разному. Это связано с недавним решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввести для компании «Укртрансгаз» тарифы на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности.

«До этого нововведения цена на газ была одной для потребителей во всех регионах страны. Потому что для всех областей действовал одинаковый общий тариф на доставку газа, состоящий из тарифа на транспортировку для «Укртрансгаза» и тарифа на распределение для операторов газораспределительных сетей.

Теперь потребители газа будут платить за услуги транспортировки фиксированную ставку в размере 157,19 грн за тыс. кубометров (без НДС), а стоимость услуги по распределению газа будет отличаться в каждом регионе", — сообщили в пресс-службе «Ассоциации газового рынка Украины».

Стоимость природного газа в мае 2019 года

Также в пресс-службе ассоциации заявили, что компания «Укртрансгаз» уже направила поставщикам газа для населения новые соглашения на транспортировку.

Стоимость природного газа в июне 2019 года

Любопытно, что, согласно новой методике расчета стоимости газа, киевлянам он будет обходиться гораздо дешевле, чем жителям других регионов.

Как сообщили «ФАКТАМ» в «КиївГазЕнерджи», с 1 мая 2019-го компания будет поставлять природный газ для нужд бытовых потребителей по цене 7,81 грн. за кубометр. При этом с 1 июня 2019 НАК «Нафтогаз Украины» повышает закупочную стоимость природного газа до 7,558 грн за кубометр. В результате цена на газ для киевлян с 1 июня 2019 года будет составлять 8,19 грн за кубометр. В компании отметили, что цена для граждан и в дальнейшем может меняться, поэтому необходимо следить за информацией, публикуемой на сайте и на квитанциях компании-поставщика.

Кстати, если киевляне будут платить в мае за кубометр газа 7,81 грн, то виннитчане — 8,37 грн, а жители Житомира — 8,41 грн. Как видим, теперь тарифы действительно заметно отличаются в разных регионах.

Стоит напомнить, что ранее НКРЭКУ вынесла решение о применении штрафных санкций к 11 областным газопоставляющим компаниям за немотивированные доначисления в платежках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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