Назначение Богдана главой Администрации президента оспорили в Верховном суде

Политика

Граждане, недовольные назначением Андрея Богдана в Администрацию президента, решили засыпать суды исками. Спустя неделю после резонансного назначения Верховный суд получил уже два исковых заявления — от организации «Общественный люстрационный комитет» и от частного лица.

Истцы требуют одного и того же: признать кадровое назначение Богдана противоправным и отменить указ Зеленского от 21 мая.

Дела по искам зарегистрированы. В течение пяти дней Кассационный административный суд в составе Верховного суда должен определиться, получат ли развитие судебные споры.

Напомним, Богдан в 2010—2014 году работал в правительстве, не уволился по собственному желанию во время Революции Достоинства, а потому подпадает под люстрацию. Тем не менее, в Администрации Зеленского не спешат отменять кадровое назначение.

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