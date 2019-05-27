Народный депутат Олесь Довгий стал отцом (фото)

Политика

Народный депутат Олесь Довгий стал отцом. 27 мая у политика родился сын. Теперь 38-летний Довгий признался, что мечтает еще и о дочери.

«Мы просили Бога, чтобы он нам дал ребенка, и мечтали о старшем сыне — сегодня эта мечта сбылась!!! Теперь мы будем просить Бога еще и о младшей сестренке для нашего сына», — заявил депутат.

Также политик поделился фотографиями, где он запечатлен с матерью своего первенца — 30-летней Ириной.

Довгий рассказал, что со своей нынешней гражданской женой он уже три года в отношениях после развода в 2015 году с Екатериной Гориной.

Напомним, в апреле снова стала матерью народный депутат Наталья Королевская. Она родила сына. А в марте родился ребенок у депутатской пары — Алены Кошелевой и Давида Макарьяна.

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