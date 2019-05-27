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Луценко просит разрешить заочный суд по делу о расстрелах на Майдане (видео)
Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду успеть до досрочных выборов принять крайне важное решение — разрешить заочный суд над виновными в расстрелах на Майдане.
Заочный суд необходим, поскольку сейчас некоторые подозреваемые вне досягаемости украинского правосудия. Механизм заочного судопроизводства над бывшими беглыми топ-чиновниками был опробован, но с появлением Государственного бюро расследований процедуру заочных судов уже не применяют. Теперь Луценко просит депутатов поддержать проект депутата Алексеева, восстанавливающий возможность заочного суда для виновных в преступлениях против участников Майдана и в преступлениях против государства.
«С новым законом мы вместе с вами в суде назовем имена преступников, которые отдавали приказ расстреливать мирных людей», — заявил Луценко.
По словам генпрокурора, в настоящее время обвиняемыми и подозреваемыми по делам Майдана являются более шестисот человек. «169 лицам предъявлено обвинение. Еще 445 лиц, в том числе 34 высших должностных лица и 162 работника правоохранительных органов являются подозреваемыми и ожидают судебных решений», — объяснил Луценко.
Напомним, самый известный заочный судебный процесс состоялся над бывшим президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене. Приговор был вынесен в январе 2019 года.
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