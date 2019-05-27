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Украина – Нигерия: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
В четверг, 30 мая, сборная Украины по футболу (U20) проведет против Нигерии заключительный матч на групповом этапе финального турнира чемпионата мира, в котором с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши играют 24 команды, разбитые на шесть групп.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — НИГЕРИЯ
По итогам первых двух туров, в которых «желто-синие» поочередно обыграли команды США (2:1) и Катара (1:0), наши ребята досрочно вышли в плей-офф турнира, повторив, таким образом, наивысшее достижение сборных U-20 предыдущих созывов на мировых первенствах. Теперь в предстоящем поединке с африканской сборной определится, на каком месте — первом или втором — подопечные Александра Петракова завершат групповой этап.
Чемпионат мира U20. Польша. Группа D
30 мая (четверг)
Украина — Нигерия 21:30 «UA:Перший»
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что нужно знать перед стартом сборной Украины на ЧМ-2019 в Польше.
Фото fifa.com
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..