Украина – Нигерия: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше

Спорт

В четверг, 30 мая, сборная Украины по футболу (U20) проведет против Нигерии заключительный матч на групповом этапе финального турнира чемпионата мира, в котором с 23 мая по 15 июня в шести городах Польши играют 24 команды, разбитые на шесть групп.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — НИГЕРИЯ

По итогам первых двух туров, в которых «желто-синие» поочередно обыграли команды США (2:1) и Катара (1:0), наши ребята досрочно вышли в плей-офф турнира, повторив, таким образом, наивысшее достижение сборных U-20 предыдущих созывов на мировых первенствах. Теперь в предстоящем поединке с африканской сборной определится, на каком месте — первом или втором — подопечные Александра Петракова завершат групповой этап.

Чемпионат мира U20. Польша. Группа D

30 мая (четверг)

Украина — Нигерия 21:30 «UA:Перший»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что нужно знать перед стартом сборной Украины на ЧМ-2019 в Польше.

Фото fifa.com

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